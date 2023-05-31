Vav TV İzle
Haberler Trend 3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

2200 yılından geldiğini iddia eden bu zaman yolcusu, gelecekte gerçekleşeceğini öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı. "Beni izleyen herkese teşekkürler. İnanması zor olsa da doğruyu söylüyorum. Ben bir zaman yolcusuyum." diyerek iddialarına başlayan bu kişi anlatımlarını sırasıyla aktardı. Noah gelecekle ilgili şaşırtıcı öngörülerini paylaşarak insan ırkının yok olacağını iddia etmişti.

31.05.2023 09:04 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:04
3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi dikkat çekici açıklamalar yaparak gündeme geldi. Bu kişiler, gelecekte yaşanacak olaylar hakkında ilginç öngörülerde bulunmakla birlikte uzaylılarla tanışma iddiaları da ortaya attı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde yalan makinesi testinden geçtiği iddia edilen Noah isimli zaman yolcusu sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve tartışmalara sebep olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

Geçmiş ve gelecek zaman dilimlerinde bulunduğunu belirten zaman yolcusu, artık hikayesini anlatma vaktinin geldiğini ifade ediyor. Hikayesinin 2028 yılında başladığını söyleyen bu zaman yolcusu, zamanda yolculuk teknolojisinin 2028'de icat edildiğini iddia ediyor.

3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

Zaman makinesinin keşfinden sonra, bu gizli projenin bir parçası olduğunu belirten zaman yolcusu, bazı kişilerin 2100 yılına ve bazılarının ise 2200 yılına gittiğini öne sürüyor.

3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

Ancak 2028 yılında zamanda geriye yolculuk teknolojisinin henüz icat edilmediğini belirten zaman yolcusu, geleceğe seyahat etmenin son derece riskli bir karar olduğunu vurguluyor.

3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

Zaman yolcusuna göre, 2200 yılında insan ırkı hala hayatta olacak ve dünya devrim niteliğinde bir değişim yaşayacak.

SON DAKİKA