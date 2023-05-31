3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...
2200 yılından geldiğini iddia eden bu zaman yolcusu, gelecekte gerçekleşeceğini öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı. "Beni izleyen herkese teşekkürler. İnanması zor olsa da doğruyu söylüyorum. Ben bir zaman yolcusuyum." diyerek iddialarına başlayan bu kişi anlatımlarını sırasıyla aktardı. Noah gelecekle ilgili şaşırtıcı öngörülerini paylaşarak insan ırkının yok olacağını iddia etmişti.
31.05.2023 09:04 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:04
Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi dikkat çekici açıklamalar yaparak gündeme geldi. Bu kişiler, gelecekte yaşanacak olaylar hakkında ilginç öngörülerde bulunmakla birlikte uzaylılarla tanışma iddiaları da ortaya attı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde yalan makinesi testinden geçtiği iddia edilen Noah isimli zaman yolcusu sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve tartışmalara sebep olmuştu.