3 yılı bir köşeye karalayın! 2200 yılına kadar gittim dedi korkunç kehanetlerini peş peşe yağdırdı! İnsan ömrü en az 177 yıl...

Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi dikkat çekici açıklamalar yaparak gündeme geldi. Bu kişiler, gelecekte yaşanacak olaylar hakkında ilginç öngörülerde bulunmakla birlikte uzaylılarla tanışma iddiaları da ortaya attı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde yalan makinesi testinden geçtiği iddia edilen Noah isimli zaman yolcusu sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve tartışmalara sebep olmuştu.