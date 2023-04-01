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Haberler Trend 3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu'ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu'ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

Kireçlenme hatsalığına sahip olanlara derman niteliğinde kür! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kemikleri sağlamlaştıracak şifalı tarifi verdi. İşte boyun, kulak, diz kireçlenmesine iyi gelen o besin...

takvim.com.tr
01.04.2023 18:42 - Son Güncelleme: 01.04.2023 18:42
3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu’ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu diz, el, boyun, ayak kireçlenmesinin çaresini açıkladı. Bu durumdan muzdarip olan binlerce kişi kireçlenmeye ne iyi gelir sorusunun cevabını arıyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan kireçlenmenin dermanı olan o kür...

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3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu’ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

KİREÇLENMEYE DERMAN OLACAK: ÇINAR YAPRAĞI

Prof. Dr. Saraçoğlu, "Çınar yaprağında bulunan sekonder metabolitler ile kireçlenmede etkindir. Çınar yaprağının kireçlenme dışında etkili olduğu hastalıklardan bazıları arasında bel ve boyun fıtığı, romatizma, epilepsi, uyku sorunu yer almaktadır. "

3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu’ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

HEM AĞRI KESİCİ HEM ANTİDEPRESAN

"Çınar yaprağının antidepresan ve ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Çınar yaprağının bir miktar tansiyonu yükseltme özelliği olduğundan tansiyon dengesine yardımcı olarak Kuşburnu bitkisi ile kullanılması gerekir" ifadelerini kullandı.

3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu’ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KİREÇLENME DERMANI KÜR

Bir su bardağı sıcak suyun içerisine yarım yemek kaşığı çınar yaprağı ekleyin. 2 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın. Ilık bir şekilde akşam yemeklerinden önce ve gece yatmadan önce tüketin. 3 saat ara ile tüketmeye dikkat ediniz. Bu karışım her defasında taze hazırlanmalıdır. Çünkü çınar yaprağı bekledikçe işlevini kaybeder. Ayrıca yüksek tansiyon hastaları tüketmemelidir.

3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu’ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

CANAN KARATAY UYARDI!

Prof. Dr. Canan Karatay tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu belirtti. Canan Karatay ağrıların başlıca sebebinin 'Leptin yüksekliği' olduğunu açıkladı. Leptin hormonunun yüksekliğinin tüm hücreleri bozduğunu söyleyen Canan Karatay, Leptin hormonunun yükselince sinir hücrelerini bozduğunu, kas ağrıları, diz ağrıları, baş ağrıları, omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, gibi ağıların hepsinin altında leptin hormonunun olduğunu belirtti.

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