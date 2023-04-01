3 yaprağı kemikleri kaya gibi yapıyor! Diz, boyun, kulak KİREÇLENMESİ OLANLAR! İbrahim Saraçoğlu’ndan 30 günde eklemleri lokuma çeviren reçete...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KİREÇLENME DERMANI KÜR

Bir su bardağı sıcak suyun içerisine yarım yemek kaşığı çınar yaprağı ekleyin. 2 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın. Ilık bir şekilde akşam yemeklerinden önce ve gece yatmadan önce tüketin. 3 saat ara ile tüketmeye dikkat ediniz. Bu karışım her defasında taze hazırlanmalıdır. Çünkü çınar yaprağı bekledikçe işlevini kaybeder. Ayrıca yüksek tansiyon hastaları tüketmemelidir.