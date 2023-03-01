3 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! Sürüyle indirim başladı! 40 TL bile değil 3 çeşitlisi 34,95! Sabun, Tuvalet kağıdı, Orkid...
A101'de sürüyle indirim başladı. 10 sayfadan oluşan A101 aktüel ürünler kataloğu sabah saatlerinden itibaren rağbet görmeye başladı. Alışverişe çıkacak olanlar her gün öncelikle zincir marketlerin kataloğunu inceliyor. Hangi ürünlerde, ne kadar indirim var sorusunun yanıtı güncel yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bulunuyor. Peki bu hafta A101'de neler var? İşte 3 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! 40 TL bile değil 3 çeşit sıvı sabun 34,95! İşte tüm A101 indirim listesi.
01.03.2023 11:12 - Son Güncelleme: 01.03.2023 11:12
A101 3 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Yayla Pilavlık İthal Pirinç 43,90, Çokça Salça Domates 31,50, Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 49,90, 3 çeşit Palmolive Naturals Hydrating Deniz Mineralleri Duş Jeli 34,95, Papia 3 Katlı 12'li Tuvalet Kağıdı 59 TL, Bioblas Şampuan Sarımsak 49,95' e düştü. Ayrıca 2 Şubat'tan itibaren telefon, plazma, laptop, buzdolabı, çamaşır makinesi, süpürge makinesi, ütü, saç kurutma makinesi, fırın, blender seti, valiz, halı gibi çeyiz için alınabilecek ürünler de indirime girdi. İşte A101 güncel katalog.