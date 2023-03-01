3 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! Sürüyle indirim başladı! 40 TL bile değil 3 çeşitlisi 34,95! Sabun, Tuvalet kağıdı, Orkid...

A101 3 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Yayla Pilavlık İthal Pirinç 43,90, Çokça Salça Domates 31,50, Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 49,90, 3 çeşit Palmolive Naturals Hydrating Deniz Mineralleri Duş Jeli 34,95, Papia 3 Katlı 12'li Tuvalet Kağıdı 59 TL, Bioblas Şampuan Sarımsak 49,95' e düştü. Ayrıca 2 Şubat'tan itibaren telefon, plazma, laptop, buzdolabı, çamaşır makinesi, süpürge makinesi, ütü, saç kurutma makinesi, fırın, blender seti, valiz, halı gibi çeyiz için alınabilecek ürünler de indirime girdi. İşte A101 güncel katalog.