3 günü aklınızın bir köşesine kazıyın! 500 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok'tan kehanetleri için bizzat tarih verdi! Hiçbir şey artık eskisi gibi...

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan ismi, 2858 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu oldu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise bazı insanların süper güç sahibi olacağıydı. Kimileri bu iddiayı hayal ürünü olarak değerlendirirken bazıları ise olası bir senaryo olarak gördüğünü ifade etti.