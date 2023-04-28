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3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! Sırrını açıkladı! 51 yaşında 36 beden olma formülü bakın neymiş!

51 yaşındaki Demet Akalın formuyla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı attığı her adımla gündeme gelen isimler arasında. Bu sefer de yumurta diyetiyle takipçilerini şoke eden Akalın bu yöntemle 3 günde 4 kilo vermiş. Doğum kilolarıyla birlikte toplam 31 kilo verdi. İşte cayır cayır kilo verdiren yumurta diyeti...

takvim.com.tr
28.04.2023 23:00 - Son Güncelleme: 28.04.2023 23:06
3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Demet Akalın'ın doğum sonra fazla kilolarını vermek için yaptığı yumurta diyeti yeniden gündemde yerini aldı. Takipçilerine açıkladığı bu diyet oldukça zor. İşte Demet Akalın'ın 3 günde 4 kilo verdiren yumurta diyeti...

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3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

23 Nisan 1972 doğumlu olan Akalın geçtiğimiz günlerde yaptığı doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Doğum gününün ardından Etiler'de sahne alan Akalın fit formuyla dikkat çekti.

3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Kızı Hira'nın doğumunun ardından yaptığı bir diyetle 36 bedene ulaşan Akalın sırrını açıkladı.

3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

31 KİLO VERDİ

Akalın kızının doğumundan sonra aldığı 31 kiloyu en çabuk şekilde vermek için bu şok diyeti uyguladı.

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