3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! Sırrını açıkladı! 51 yaşında 36 beden olma formülü bakın neymiş!
51 yaşındaki Demet Akalın formuyla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı attığı her adımla gündeme gelen isimler arasında. Bu sefer de yumurta diyetiyle takipçilerini şoke eden Akalın bu yöntemle 3 günde 4 kilo vermiş. Doğum kilolarıyla birlikte toplam 31 kilo verdi. İşte cayır cayır kilo verdiren yumurta diyeti...
28.04.2023 23:00 - Son Güncelleme: 28.04.2023 23:06
Demet Akalın'ın doğum sonra fazla kilolarını vermek için yaptığı yumurta diyeti yeniden gündemde yerini aldı. Takipçilerine açıkladığı bu diyet oldukça zor. İşte Demet Akalın'ın 3 günde 4 kilo verdiren yumurta diyeti...