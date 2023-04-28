3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21'lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!
Açıklamalarıyla sık sık gündemde yer alan Demet Akalın'ın 51 yaşında olmasına rağmen fiziğini nasıl koruduğu merak ediliyor. Kızı Hira'nın doğumunda çok fazla kilo aldığını belirten Akalın'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Ünlü popçu yumurta sayesinde bakın nasıl kilo vermiş...
28.04.2023 18:19 - Son Güncelleme: 28.04.2023 18:22
Demet Akalın'ın doğum sonra fazla kilolarını vermek için yaptığı yumurta diyeti yeniden gündemde yerini aldı. Kızı Hira'nın doğumunun ardından 20'lik genç kızlara taş çıkaran ünlü popçunundiyet listesini sizler için derledik. İşte Demet Akalın'ın kilo verme sırrı...