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3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21'lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Açıklamalarıyla sık sık gündemde yer alan Demet Akalın'ın 51 yaşında olmasına rağmen fiziğini nasıl koruduğu merak ediliyor. Kızı Hira'nın doğumunda çok fazla kilo aldığını belirten Akalın'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Ünlü popçu yumurta sayesinde bakın nasıl kilo vermiş...

takvim.com.tr
28.04.2023 18:19 - Son Güncelleme: 28.04.2023 18:22
3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Demet Akalın'ın doğum sonra fazla kilolarını vermek için yaptığı yumurta diyeti yeniden gündemde yerini aldı. Kızı Hira'nın doğumunun ardından 20'lik genç kızlara taş çıkaran ünlü popçunundiyet listesini sizler için derledik. İşte Demet Akalın'ın kilo verme sırrı...

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3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

23 Nisan 1972 doğumlu olan Akalın geçtiğimiz günlerde yaptığı doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Doğum gününün ardından Etiler'de sahne alan Akalın fit formuyla dikkat çekti.

3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Kızı Hira'nın doğumunun ardından yaptığı bir diyetle 36 bedene ulaşan Akalın sırrını açıkladı.

3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

31 KİLO VERDİ

Akalın kızının doğumundan sonra aldığı 31 kiloyu en çabuk şekilde vermek için bu şok diyeti uyguladı.

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