3 günde 4 kilo verdiren Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 21’lere meydan okuyor! Doğum kilolarına yumurtayla veda etti!

Demet Akalın'ın doğum sonra fazla kilolarını vermek için yaptığı yumurta diyeti yeniden gündemde yerini aldı. Kızı Hira'nın doğumunun ardından 20'lik genç kızlara taş çıkaran ünlü popçunundiyet listesini sizler için derledik. İşte Demet Akalın'ın kilo verme sırrı...