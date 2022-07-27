3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK'nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği
SGK'nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği... Milyonlarca emeklinin, emekli adayının ve başka kişilerin hizmet aldığı kamu kurumlarından biri olan SGK, tek maaş ile geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlara, 3 maaş aniden alabilme müjdesini verdi. İşte SGK doğrultusundan tasarlanmış olan maaş hizmetlerine dair haberin ayrıntıları
27.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:15
Sigortalı bir çalışma geçmişine sahip olan daha ardından da SGK doğrultusundan belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi şartlarını tamamlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kurumun hesaplaması sonunda belirlenmiş olan emekli maaşı ödemesini alabilmektedir. Fakat burada atlanmaması gereken en mühim nokta, kurumdan emekli maaşı alan kişilerin hakları, bunun ile sınırlı değildir.
SGK, birtakım şartları gerçekleştiren vatandaşlara kendi emekli maaşları olsa dahi ek ödeme yapabilmektedir. Bu ödemelerin biri dul maaşı, öteki ise yetim maaşı olarak adlandırılmaktadır.