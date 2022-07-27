3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK’nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği

Sigortalı bir çalışma geçmişine sahip olan daha ardından da SGK doğrultusundan belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi şartlarını tamamlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kurumun hesaplaması sonunda belirlenmiş olan emekli maaşı ödemesini alabilmektedir. Fakat burada atlanmaması gereken en mühim nokta, kurumdan emekli maaşı alan kişilerin hakları, bunun ile sınırlı değildir.