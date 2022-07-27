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3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK'nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği

SGK'nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği... Milyonlarca emeklinin, emekli adayının ve başka kişilerin hizmet aldığı kamu kurumlarından biri olan SGK, tek maaş ile geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlara, 3 maaş aniden alabilme müjdesini verdi. İşte SGK doğrultusundan tasarlanmış olan maaş hizmetlerine dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
27.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:15
3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK’nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği

Sigortalı bir çalışma geçmişine sahip olan daha ardından da SGK doğrultusundan belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi şartlarını tamamlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kurumun hesaplaması sonunda belirlenmiş olan emekli maaşı ödemesini alabilmektedir. Fakat burada atlanmaması gereken en mühim nokta, kurumdan emekli maaşı alan kişilerin hakları, bunun ile sınırlı değildir.

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3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK’nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği

SGK, birtakım şartları gerçekleştiren vatandaşlara kendi emekli maaşları olsa dahi ek ödeme yapabilmektedir. Bu ödemelerin biri dul maaşı, öteki ise yetim maaşı olarak adlandırılmaktadır.

3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK’nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği

Kamuoyunda dul ve yetim maaşını sadece kendi sigortası olmayan vatandaşlar alabilirmiş gibi bir algı bulunmaktadır. Fakat bu tamamıyla hatalı bir yaklaşımdır.

3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK’nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği

Kurum, kendi emekli maaşı olan vatandaşlara hem dul maaşından hem de yetim maaşından aynı anda yararlanabilmek hakkını tanımaktadır.

3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK’nın emekli ödemeleri başladı! Emeklilere, Sosyal Güvenlik Kurumu desteği
SGK Dul Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?
SGK doğrultusundan ödenen dul maaşından yararlanabilmek amacıyla birtakım şartların sağlanması gerekmektedir. Şartların sağlanması halinde müracaat yapılabilmektedir:
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