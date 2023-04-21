3 burç için son düzlüğe giriyoruz! Bir devir kapanıyor derken şans kapınızı çalacak! Köklü değişikliklere hazır olun!

Güneş tutulması genel olarak yeni başlangıçlar için bir fırsat olarak görülüyor. Bu dönemde pek çok insan hayatlarında yeni hedefler belirleyecek ve mevcut hedeflerini de revize edecek. Tutulma aynı zamanda kişisel gelişim ve büyüme için bir fırsat sunacak. Şimdi tutulmanın burçlara olan etkisini tek tek ele alacağız.