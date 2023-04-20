3 burç için son düzlüğe girildi! Köklü değişikliklere hazırlanın! Bir devir kapanıyor derken... Şans kapınızı çalacak!

Güneş tutulması için geri sayım başladı. 10 yılda bir gerçekleşen bu tutulma tahmini olarak 76 saniye sürecek. Güneş tutulması genel olarak astrolojik olarak bir dönüm noktası oluyor. Her burcun hayatında farklı bir etki yaratabiliyor. Bu nedenle maddi, manevi ve duygusal olarak farklı etkiler yaşanabiliyor. Ancak burçların doğum haritaları, yükselen burçları, gezegen pozisyonları ve diğer faktörler tutulmanın etkilerini belirleyebiliyor. Bu kapsamda güneş tutulmasının etkileyeceği burçları tek tek anlatıyoruz.