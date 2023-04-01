3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir

Optik illüzyonlar son döneme damgasını vurmayı başarıyor. Hem eğlenceli hem de zekice bir şeyler arayanlar için bu tarz bulmacalar en iyi seçenek oluyor. Bugün sizler için hafta sonuna özel açık yeşil bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 45 sayısının yer aldığı bir görüntüyü gösteren bir bulmaca hazırladık. Şimdi sizleri özel olarak hazırladığımız bu bulmacayla baş başa bırakıyoruz. 45 sayısını 11 saniyede bulanları süre dolmadan bulan herkesi tebrik etmek istiyoruz.