3, 2, 1 süre başladı. 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8'i 15 saniyenin altında çözebiliyor. Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor. Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6'yı bulabilir misin sorusunu yöneltiyoruz.