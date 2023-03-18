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Haberler Trend 3, 2, 1 süre başladı! 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8'i 15 saniyenin altında çözebiliyor!

3, 2, 1 süre başladı! 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8'i 15 saniyenin altında çözebiliyor!

Hem eğlenceli hem de zekice bir şeyler arayanlar için optik illüzyonlar en iyi seçenek oluyor. Bugün sizler için hafta sonuna özel açık yeşil bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 5 sayısının yer aldığı bir görüntüyü gösteren bir bulmaca hazırladık. Şimdi sizleri özel olarak hazırladığımız bu bulmacayla baş başa bırakıyoruz. 6'yı 15 saniyede bulanları şimdiden tebrik ediyoruz.

takvim.com.tr
18.03.2023 16:21 - Son Güncelleme: 18.03.2023 16:30
3, 2, 1 süre başladı! 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6’yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8’i 15 saniyenin altında çözebiliyor!

3, 2, 1 süre başladı. 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8'i 15 saniyenin altında çözebiliyor. Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor. Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6'yı bulabilir misin sorusunu yöneltiyoruz.

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3, 2, 1 süre başladı! 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6’yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8’i 15 saniyenin altında çözebiliyor!

5 RAKAMIYLA DOLU FOTOĞRAFTA 6'YI BULABİLİR MİSİN?

Bu bulmaca yeşil bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde birden çok kez yazılmış 5 rakamıyla bir yanılsama olarak hazırlandı.

3, 2, 1 süre başladı! 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6’yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8’i 15 saniyenin altında çözebiliyor!

Burada size verilen görev sadece 15 saniye içinde bir grup içinde yer alan farklı bir sayı bulmaktır.

3, 2, 1 süre başladı! 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6’yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8’i 15 saniyenin altında çözebiliyor!

İllüzyonda 5 rakamı onlarca kez yazılmıştır. Ancak sayılardan biri diğerlerinden farklıdır.

3, 2, 1 süre başladı! 5 rakamıyla dolu fotoğrafta 6’yı bulabilir misin? Bu bulmacayı insanların %8’i 15 saniyenin altında çözebiliyor!

Daha yakından bakın hala göremiyor musunuz? İşte size küçük bir ipucu!

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