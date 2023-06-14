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Haberler Trend 3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...

3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...

3 2 1 poğaça tarifi sabah kahvaltısını lezzet şöleni haline getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sizde sadece 5 malzemeyle 35 dakikada nefis poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Bu poğaçalar dışarıdan aldıklarınıza kıyasla çok daha taze, yumuşak ve lezzetli olacak. İşte kokusuyla ve lezzetiyle sizi mest edecek pratik 3 2 1 poğaça tarifi...

takvim.com.tr
14.06.2023 10:28 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:28
3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...

Az malzeme ile yapılan ve yumuşacık olan üç iki bir poğaça tarifi oldukça merak ediliyor. Sabah kahvaltısı ve beş çayı için kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli ve kolay poğaça tarifi...

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3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...

3 2 1 POĞAÇA YAPIMI İÇİN MALZEMELER

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

4 veya 5 su bardağı un

3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...

İÇ HARCI İÇİN

Beyaz peynir
Maydanoz

3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...

ÜZERİ İÇİN

1 su bardağı galeta unu

3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...

ÜÇ İKİ BİR POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozunu bir kapta güzelce karıştırmaya başlayın.

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