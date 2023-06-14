3 2 1 poğaça tarifi! Hızlı, mayasız, kolay, pratik ve pofuduk poğaça nasıl yapılır? 5 malzemeyle 35 dakikada hazır! Böyle bir lezzet yok...
3 2 1 poğaça tarifi sabah kahvaltısını lezzet şöleni haline getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sizde sadece 5 malzemeyle 35 dakikada nefis poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Bu poğaçalar dışarıdan aldıklarınıza kıyasla çok daha taze, yumuşak ve lezzetli olacak. İşte kokusuyla ve lezzetiyle sizi mest edecek pratik 3 2 1 poğaça tarifi...
14.06.2023 10:28 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:28