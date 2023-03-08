3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Kuşların arasındaki 4 kiviyi görmeniz için şahane bir optik illüzyon paylaştık. Gregory Dukas tarafından hazırlanan bu görselde sizden 11 saniye içinde sevimli kuşların arasına gizlenmiş 4 gizli kiviyi bulmanız istenmektedir. Resme ilk baktığınız kuşların ve kivilerin renginin benzer olacağını göreceksiniz. Ancak detaylara iyi odaklananlar süre dolmadan kivilerin yerini bulabiliyor.