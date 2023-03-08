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Haberler Trend 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ'su çok yüksek çıkıyor!

3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ'su çok yüksek çıkıyor!

Bugün sizlerle paylaştığımız bu görüntüde bahçede kuşların arasına gizlenmiş 4 kiviyi bulmanız isteniyor. Bu yalnız dikkat seviyesi çok yüksek olanların çözebileceği bir zeka oyunu olarak tanımlanıyor. Son dönemde bu tarz görseller insanların ilgisini çekmeyi başardı. İlk olarak bunun kolay bir meydan okuma olmadığını net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Şimdi sizi kivileri bulmanız için görselle baş başa bırakıyoruz.

08.03.2023 13:37 - Son Güncelleme: 08.03.2023 13:37
3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Kuşların arasındaki 4 kiviyi görmeniz için şahane bir optik illüzyon paylaştık. Gregory Dukas tarafından hazırlanan bu görselde sizden 11 saniye içinde sevimli kuşların arasına gizlenmiş 4 gizli kiviyi bulmanız istenmektedir. Resme ilk baktığınız kuşların ve kivilerin renginin benzer olacağını göreceksiniz. Ancak detaylara iyi odaklananlar süre dolmadan kivilerin yerini bulabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor!

4 KİVİYİ BULABİLİR MİSİN?

Resimde birçok kuş yer alıyor ve bunların arasında 4 kivi gizlendi. Onları tespit etmek için sadece süre başladı.

3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor!

ÇOK AZ KİŞİ BULDU

Dudolf bu resmi Facebook sayfasında yayınladı ve binlerce zeka geliştiricinin bakış açısını denemesini sağladı.

3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Ancak sadece birkaçı başarılı oldu.

3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin! Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor!

İYİ BİR GÖZE SAHİPSENİZ...

Öte yandan kuşların arasında meyveleri yalnızca iyi bir göze sahip olanların bulabileceği edildi.

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