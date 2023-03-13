2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! "Bir anda dünyaya gelecekler" dedi ve kehanetleriyni peş peşe açıkladı. Meğer insanlar ve uzaylılar ilk kez o tarihte karşılaşacakmış. TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı söyledikleriyle duyanları şaşkına çevirdi. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu internette kısa sürede viral olmayı başardı.

''2983 yılından geldim'' diyen zaman yolcusu kehanetlerini TikTok videosuyla bir bir sıraladı! Meğer insanlar ve uzaylılar ilk kez...