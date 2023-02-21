28’li halde 31,43 TL’ye satışta! 20 Şubat Migros fiyat LİSTESİ! Bu hafta neler var neler, Migros zili çaldı! Ped, tuvalet kağıdı, salça, çay...

Bu hafta Migros marketlerinde neler var neler! Migros aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Çaykur Tiryaki Çayı, Selpak Deluxe bambu havlu 12'li, Migros sıvı yüzey temizleyici, Molfix avantajlı paket 6 beden XL 15+ Kg 28'li, Migros sıvı bulaşık deterjanı, Calve ketçap 600 G + light mayonez 540 G 2'li set, Tahsildaroğlu klasik inek beyaz peynir, Lipton Ice Tea kimon kutu,Tat doğranmış domates, Duru sıvı sabun zeytinyağlı, Kotex günlük ped uzun ekonomik paket indirime girdi. İşte Migros 20 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu listesi...