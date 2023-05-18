2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri için açık açık tarih verdi! Bu 2 günü sakın aklınızdan çıkarmayın! 2024 yılının ilk günlerinde...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi bomba iddialar ortaya attı. Bu kişi videosunda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olaylar yaşanacağını öne sürdü. Kahinin iddiaları arasında en dikkat çekeni, 2024 yılında bazı insanların süper güç sahibi olacağı yönünde oldu.
18.05.2023 08:51 - Son Güncelleme: 18.05.2023 08:51
Sosyal medyada 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişinin bomba iddiaları büyük ilgi çekti. Bu kişi, videosunda insanlarla ilgili dikkat çeken teoriler öne sürdü. İddia sosyal medya kullanıcıları arasında heyecan yarattı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi.
Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 5 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.