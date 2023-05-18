2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleri için açık açık tarih verdi! Bu 2 günü sakın aklınızdan çıkarmayın! 2024 yılının ilk günlerinde...

Sosyal medyada 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişinin bomba iddiaları büyük ilgi çekti. Bu kişi, videosunda insanlarla ilgili dikkat çeken teoriler öne sürdü. İddia sosyal medya kullanıcıları arasında heyecan yarattı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi.