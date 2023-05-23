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28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Afetzedelerin oylarını kullanabilmesi için AFAD tarafından 28 Mayıs günü sandıklara ücretsiz ulaşım hizmeti başlatılacak. 6 Şubat deprem faciasının ardından birçok depremzede için seçim hazırlıkları başlamıştı ve şimdi bu önemli hizmet devreye girecek.

23.05.2023 17:16 - Son Güncelleme: 23.05.2023 17:16
28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Depremzedelerin oylarını kullanabilmeleri için 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) harekete geçti. Özellikle ulaşım hizmetleri konusunda yeni kararlar alındı ve afetzedelere özel bir destek sağlanacak.

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28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Bu karar, 81 ildeki tüm afetzedeleri kapsayacak şekilde genel birgeçle gönderildi. AFAD, 28 Mayıs'a 8 gün kala 81 il valiliğine "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu bir genelge iletti. Bu genelgeye göre, afetzedelerin geri dönüş işlemleri için yol masrafları karşılanacak.

28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Depremzedelerin geri dönüşleriyle ilgili işlemlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için, 11 etkilenen il için özel önlemler alınacak.

28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Genelgede, diğer illerden afet bölgesine veya afet bölgesinden geçici olarak başka illere gidecek olanların ve afet bölgesinde yaşayanların dönüş taleplerinin karşılanacağı belirtiliyor.

28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Valilik ve kaymakamlıklara yapılan açıklamalarla birlikte, bu işlemlerin yürütülmesi için daha önce oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği bildirildi.

28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

İhtiyaç durumunda, bu birimler teknik ekipman ve personel desteği sağlayacak ve tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgileri Valilik ve Kaymakamlık internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Depremzedelerin ulaşım masrafları karşılanacak olanaklar arasında yer alıyor. "Yol Masraf Belgesi" talep eden depremzedeler, "https://tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yaparak bu imkândan faydalanabilecekler. Ayrıca, tahliye ve geri dönüşlerle ilgili müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri de karşılanacak.

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