28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!

Bu karar, 81 ildeki tüm afetzedeleri kapsayacak şekilde genel birgeçle gönderildi. AFAD, 28 Mayıs'a 8 gün kala 81 il valiliğine "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu bir genelge iletti. Bu genelgeye göre, afetzedelerin geri dönüş işlemleri için yol masrafları karşılanacak.