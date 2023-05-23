28 Mayıs Pazar için ücretsiz hizmet açıklaması yapıldı! 81 ilin tamamı için yeni karar karar verildi!
Afetzedelerin oylarını kullanabilmesi için AFAD tarafından 28 Mayıs günü sandıklara ücretsiz ulaşım hizmeti başlatılacak. 6 Şubat deprem faciasının ardından birçok depremzede için seçim hazırlıkları başlamıştı ve şimdi bu önemli hizmet devreye girecek.
Depremzedelerin oylarını kullanabilmeleri için 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) harekete geçti. Özellikle ulaşım hizmetleri konusunda yeni kararlar alındı ve afetzedelere özel bir destek sağlanacak.
Bu karar, 81 ildeki tüm afetzedeleri kapsayacak şekilde genel birgeçle gönderildi. AFAD, 28 Mayıs'a 8 gün kala 81 il valiliğine "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu bir genelge iletti. Bu genelgeye göre, afetzedelerin geri dönüş işlemleri için yol masrafları karşılanacak.
Depremzedelerin ulaşım masrafları karşılanacak olanaklar arasında yer alıyor. "Yol Masraf Belgesi" talep eden depremzedeler, "https://tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yaparak bu imkândan faydalanabilecekler. Ayrıca, tahliye ve geri dönüşlerle ilgili müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri de karşılanacak.