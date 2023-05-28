28 Mayıs İLK SONUÇLAR - AÇILAN SANDIK CANLI İZLE! 2.tur açılan sandık yüzdeleri canlı takip ekranı! YSK VERİLERİ - Sandık takip sistemi ile sonuç öğren!
28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor. Takvim.com.tr olarak sizlere 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranlarını sunuyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları, kimin kazandığı ve aldıkları oy yüzdesi gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları, kimin seçimi kazandığı ve aldıkları oy yüzdesi gibi sorular büyük bir merak konusu haline geldi. Takvim.com.tr üzerinden saniye saniye güncellenen verilerle seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz...
İLK SONUÇLAR GELDİ
Seçimden ilk sonuçlar geldi. Sandıkların yüzde 55,06'sı açıldı. YSK yayın yasağını kaldırdığında sonuçlar detaylı açıklanacaktır.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
%55,08 Erdoğan
%44,02 Kılıçdaroğlu
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
Başkan Erdoğan, sosyal medyadan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN MESAJ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Adana'da kullandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çelik, "Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım. Sandıklara sahip çıkmak, Türkiye'nin gücüne güç katmaktır…" ifadelerini kullandı.
Mezun olduğu Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na gelen Çelik, oyunu 1066 numaralı sandıkta kullandı.
Çelik, çıkışta gazetecilere, memlekette huzur, güven içerisinde demokrasinin gücünü göstererek bir kere daha sandığa gittiklerini söyledi.
Gezdiği okullarda gayet huzurlu bir biçimde vatandaşların oylarını kullandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti: