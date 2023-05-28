28 Mayıs İLK SONUÇLAR - AÇILAN SANDIK CANLI İZLE! 2.tur açılan sandık yüzdeleri canlı takip ekranı! YSK VERİLERİ - Sandık takip sistemi ile sonuç öğren!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadelerini kullandı.