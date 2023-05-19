28 Mayıs 2023 2.tur seçimlerinde Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? 2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları
28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçları hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Milyonlarca vatandaş seçim anketlerinde hangi adayın önde olduğunu merak ediyor. Peki, 28 Mayıs 2023 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları!
19.05.2023 08:56 - Son Güncelleme: 19.05.2023 08:57
YSK seçimlerin 2. tura kaldığını bildirmişti. Son olarak ilk turda Başkan Erdoğan yüzde 49.5, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88'lik bir oy aldı. Gözler 2. tura çevrilmişken seçim anketleri hakkında da araştırmalar hız kazandı. Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, 2. tur anketini açıkladı. Peki, bu pazar seçim olsa kim kazanır? 2.tur seçim anketi sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? İşte detaylar...
Optimar Araştırma'nın genel müdürü Hilmi Daşdemir, katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi.