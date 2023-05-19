28 Mayıs 2023 2.tur seçimlerinde Başkan Erdoğan yüzde kaç oy alır? 2.TUR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

Erdoğan'ın en az yüzde 53 oy alacağını ifade eden Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmediğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.