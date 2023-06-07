2758 yılına yolculuk yaptım diyen kahin yeni kehanetleri için kesin konuştu! 2025 yılında inanılmaz şeyler yaşayacaksınız
1927 yılında doğan Al Bielek, zaman yolculuğu iddiasıyla ün yaptı ve ölene kadar tüm dünyada dikkat çeken iddialar ortaya attı. 2011 yılında hayatını kaybeden Bielek, ölmeden önce büyük bir dünya savaşı tarihi ve gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bir dizi iddiada bulundu. Özellikle 2025 yılına dikkat çeken Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.
07.06.2023 08:47 - Son Güncelleme: 07.06.2023 08:47
Geçmişte zaman yolculuğu iddialarıyla adından söz ettiren Al Bielek, şimdi de geleceğe dair korkutucu bir kehanetle gündeme oturdu. Bielek'in 2025 yılına dair ortaya attığı iddialar, insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda "Şehirler havadaydı, her şey bedavaydı" gibi çarpıcı bir ifadeyle geleceğe dair tahminlerde bulunan Bielek geçmişte gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini anlattı. Bielek'e göre, 2025 yılında dünyanın karşı karşıya kalacağı durumlar oldukça korkutucu olacak.
Zaman yolcusu Al Bielek ölmeden önce verdiği bir röportajda ABD ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında "görünmez" olacak bir savaş gemisi yaratmak için yürüttüğü Philadelphia Deneyi adlı gizli bir projenin bir parçası olduğunu söyledi.