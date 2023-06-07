2758 yılına yolculuk yaptım diyen kahin yeni kehanetleri için kesin konuştu! 2025 yılında inanılmaz şeyler yaşayacaksınız

Geçmişte zaman yolculuğu iddialarıyla adından söz ettiren Al Bielek, şimdi de geleceğe dair korkutucu bir kehanetle gündeme oturdu. Bielek'in 2025 yılına dair ortaya attığı iddialar, insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda "Şehirler havadaydı, her şey bedavaydı" gibi çarpıcı bir ifadeyle geleceğe dair tahminlerde bulunan Bielek geçmişte gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini anlattı. Bielek'e göre, 2025 yılında dünyanın karşı karşıya kalacağı durumlar oldukça korkutucu olacak.