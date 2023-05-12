27 yaşındaki Mutlu Kaya son hali şoke etti! Eski erkek arkadaşı tarafından vurulu, ablası katledildi! "Avukat olma hayaliyle...."
Eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya ülke gündemine oturmuştu. 8 yıl önce yaşadığı talihsiz olayın ardından ablası da eşi tarafından katledilen Kaya'nın bir programda anlattıkları izleynleri göz yaşlarına boğmuştu. Mutlu Kaya, yıllar sonra son haliyle görenleri şaşırttı. Hastanedeki ilk fotoğraflarına göre büyük gelişme gösteren Kaya her gün fizik tedavi alıyor. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
12.05.2023 11:33 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:33
Katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınan ve adını duyuran Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu. Kaya'nın geçen 8 yılda değişimini görenler gözlerine inanamadı.
Mutlu Kaya'nın yarışmaya katılmasına sinirlenen eski erkek arkadaşının saldırısıyla Mutlu Kaya'nın hayatı yerle bir oldu.
Geçirdiği birçok ameliyat sonrası yeniden hayata tutunmaya çalışan Mutlu Kaya, son haliyle bir kez daha gündem oldu.