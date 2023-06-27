ARİFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ! 27 Haziran 2023 Arife Günü sözleri en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli...

Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.