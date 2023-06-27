ARİFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ! 27 Haziran 2023 Arife Günü sözleri en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli...
Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'na yaklaşırken, öncesinde heyecanla beklenen Arife Günü'ne ulaştık. Arife Günü, bayramın habercisi, sevdiklerimize en güzel duyguları iletebileceğimiz anlamlı bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel günün kutlamalarına renk katacak en güzel resimli mesajlar ise aşağıda sizleri bekliyor!
Müslüman alemi için önemli iki bayramdan biri olan kurban bayramı gelmek üzere. Öncesinde ise bayramın müjdeleyicisi olan Arife Günü yer alıyor. Arife Gününde akrabaya, eşe, dosta en güzel resimli mesajlar bu adreste! İşte ARİFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ! 27 Haziran 2023 Arife Günü sözleri en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli...
Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması duasıyla. Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.