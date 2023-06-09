2671'den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı! Dünya kıyameti böyle yaşayacak!
Zamanda yolculuk iddiaları son dönemde oldukça dikkat çekici bir konu haline gelmiştir. İnsanların geçmişe veya geleceğe seyahat edebildiklerini iddia etmeleri, merak uyandıran ve tartışmalara yol açan bir konudur. Son olarak, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Eno Alaric adında bir şahıs, iddialı bir şekilde 2671 yılından geldiğini ileri sürerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eno Alaric, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarda zamanda yolculuk deneyimlerini anlattı ve gelecekle ilgili bazı bilgiler verdiğini iddia etti. Ancak, bu tür iddiaların gerçekliği ve inandırıcılığı tartışmalıdır ve bilimsel olarak henüz kanıtlanmış bir zamanda yolculuk yöntemi bulunmamaktadır.
Sosyal medyada @theradianttimetraveller kullanıcı adıyla da bilinen Eno Alaric, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylar hakkında uyarılar yapmasıyla 26.000'den fazla takipçi kazandı. Ancak bu kez zaman tüneli olduğunu iddia eden Alaric, ebeveynlerin çocuklarının genetik koşullarını değiştirebileceklerini ve hatta dış görünüşlerini seçebileceklerini iddia etti. Eno Alaric, sosyal medyada ortaya attığı iddialarla dikkatleri üzerine çekti. İddialarına göre, gelecekte zaman tüneli keşfedilecek ve ebeveynler çocuklarının genetik özelliklerini belirleyebilecekler. Buna göre, anne ve baba, çocuklarının genetik yapısında değişiklikler yaparak istedikleri dış görünüşü seçebilecekler.
Zaman yolculuğu fikri, genel olarak Einstein'ın izafiyet teorisi ve zamanın kavramı üzerine dayanır. İzafiyet teorisi, zamanın ve uzayın birbirine bağlı olduğunu ve hızlanan bir cismin zamanı yavaşlattığını öne sürer. Ancak bu teori, zamanda geri veya ileri doğru bir yolculuğun nasıl gerçekleşebileceğini açıklamaz.
Eno Alaric, iddialarında ebeveynlere 2023'ün sonuna kadar çocuklarının genetik yapısını değiştirme imkanı sunulacağını belirtiyor. Bu iddialar, sosyal medyada kısa sürede yayılarak geniş bir tartışma başlatmış durumda.
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Eno Alaric, daha önce Dünya ile ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka boyutlara açılan portallar konusunda da uyarılarda bulunmuştu. Ancak bu seferki iddiası, ebeveynlerin gelecekte çocuklarının genetik koşullarını belirleme yeteneği kazanacağı yönünde.