2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı! Dünya kıyameti böyle yaşayacak!

Sosyal medyada @theradianttimetraveller kullanıcı adıyla da bilinen Eno Alaric, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylar hakkında uyarılar yapmasıyla 26.000'den fazla takipçi kazandı. Ancak bu kez zaman tüneli olduğunu iddia eden Alaric, ebeveynlerin çocuklarının genetik koşullarını değiştirebileceklerini ve hatta dış görünüşlerini seçebileceklerini iddia etti. Eno Alaric, sosyal medyada ortaya attığı iddialarla dikkatleri üzerine çekti. İddialarına göre, gelecekte zaman tüneli keşfedilecek ve ebeveynler çocuklarının genetik özelliklerini belirleyebilecekler. Buna göre, anne ve baba, çocuklarının genetik yapısında değişiklikler yaparak istedikleri dış görünüşü seçebilecekler.