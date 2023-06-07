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Haberler Trend 2671'den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

2671'den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Zamanda yolculuk iddiaları son dönemde daha da dikkat çekiyor. İddiaların ardı arkası kesilmezken, son olarak bir zaman yolcusunun sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eno Alaric isimli şahıs, '2671 yılından geldiğini iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaman yolculuğu fikri, genel olarak Einstein'ın izafiyet teorisi ve zamanın kavramı üzerine dayanır. İzafiyet teorisi, zamanın ve uzayın birbirine bağlı olduğunu ve hızlanan bir cismin zamanı yavaşlattığını öne sürer. Ancak bu teori, zamanda geri veya ileri doğru bir yolculuğun nasıl gerçekleşebileceğini açıklamaz.

takvim.com.tr
07.06.2023 16:09 - Son Güncelleme: 07.06.2023 16:09
2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Sosyal medyada @theradianttimetraveller kullanıcı adıyla da bilinen Eno Alaric, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylar hakkında uyarılar yapmasıyla 26.000'den fazla takipçi kazandı. Ancak bu kez zaman tüneli olduğunu iddia eden Alaric, ebeveynlerin çocuklarının genetik koşullarını değiştirebileceklerini ve hatta dış görünüşlerini seçebileceklerini iddia etti.

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2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Eno Alaric, iddialarında ebeveynlere 2023'ün sonuna kadar çocuklarının genetik yapısını değiştirme imkanı sunulacağını belirtiyor. Bu iddialar, sosyal medyada kısa sürede yayılarak geniş bir tartışma başlatmış durumda.

2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Eno Alaric, daha önce Dünya ile ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka boyutlara açılan portallar konusunda da uyarılarda bulunmuştu. Ancak bu seferki iddiası, ebeveynlerin gelecekte çocuklarının genetik koşullarını belirleme yeteneği kazanacağı yönünde.

2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Alaric'in iddiaları hala kesinlik kazanmış değil ve bilimsel bir temele dayanmadığı için ciddiye alınması zor görünüyor. Ancak zaman yolculuğu ve gelecekle ilgili kehanetler hala merak konusu olmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuda daha fazla detay ve açıklama bekleniyor.

2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Zamanda yolculuk iddiaları her ne kadar tartışmalı olsa da, insanların bu tür ilginç teoriler ve fikirler üzerinde konuşmayı sevmesi kaçınılmaz.

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