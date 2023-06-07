2671’den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı

Alaric'in iddiaları hala kesinlik kazanmış değil ve bilimsel bir temele dayanmadığı için ciddiye alınması zor görünüyor. Ancak zaman yolculuğu ve gelecekle ilgili kehanetler hala merak konusu olmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuda daha fazla detay ve açıklama bekleniyor.