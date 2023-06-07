2671'den günümüze zaman yolculuğu yaptı! Dünyanın asıl kıyameti o olacak... Göz göre göre tarih verdi... 3, 2, 1 diye geri sayım başladı
Zamanda yolculuk iddiaları son dönemde daha da dikkat çekiyor. İddiaların ardı arkası kesilmezken, son olarak bir zaman yolcusunun sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eno Alaric isimli şahıs, '2671 yılından geldiğini iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaman yolculuğu fikri, genel olarak Einstein'ın izafiyet teorisi ve zamanın kavramı üzerine dayanır. İzafiyet teorisi, zamanın ve uzayın birbirine bağlı olduğunu ve hızlanan bir cismin zamanı yavaşlattığını öne sürer. Ancak bu teori, zamanda geri veya ileri doğru bir yolculuğun nasıl gerçekleşebileceğini açıklamaz.
Sosyal medyada @theradianttimetraveller kullanıcı adıyla da bilinen Eno Alaric, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylar hakkında uyarılar yapmasıyla 26.000'den fazla takipçi kazandı. Ancak bu kez zaman tüneli olduğunu iddia eden Alaric, ebeveynlerin çocuklarının genetik koşullarını değiştirebileceklerini ve hatta dış görünüşlerini seçebileceklerini iddia etti.
Eno Alaric, iddialarında ebeveynlere 2023'ün sonuna kadar çocuklarının genetik yapısını değiştirme imkanı sunulacağını belirtiyor. Bu iddialar, sosyal medyada kısa sürede yayılarak geniş bir tartışma başlatmış durumda.
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Eno Alaric, daha önce Dünya ile ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka boyutlara açılan portallar konusunda da uyarılarda bulunmuştu. Ancak bu seferki iddiası, ebeveynlerin gelecekte çocuklarının genetik koşullarını belirleme yeteneği kazanacağı yönünde.