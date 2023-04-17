Tartışmalar ve Şüpheler

Alaric'in son iddiası, takipçileri arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazıları iddiayı ciddiye alırken, diğerleri ise Alaric'in yalnızca dikkat çekmek için bu tür iddialar paylaştığını düşünüyor. Ancak, her ne kadar iddia ciddiye alınmasa da, uçak seyahati yapacak olanlar bu konuda dikkatli olmakta fayda var.