26-31 Aralık 8.500-12.500 TL maaşla! İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları!
İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları detayları gelmeye devam ediyor. O belediyeler İŞKUR üstünden ilan yayımladı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru bilgileri makalemizde. Müracaatlarını internet üstünden yapacakları araştırmanın ardından kurum üstünden veya imkân varsa internet aracılığı ile gerçekleştirebilecek olan birçok birey, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hedefiyle araştırmalarını sürdürüyor.
26.12.2022 12:38 - Son Güncelleme: 26.12.2022 12:38
Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda bir çok belediyeye alım yapıldığını görüyoruz. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı bağlamında merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı ile ilgili birtakım veriler