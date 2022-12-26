26-31 Aralık 8.500-12.500 TL maaşla! İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları!

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda bir çok belediyeye alım yapıldığını görüyoruz. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı bağlamında merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı ile ilgili birtakım veriler