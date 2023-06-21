2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!

Yerel halktan bazı kişilerin, "lahidin içinde biriken kırmızı suyu içmek için imza topladığı" ifade edilse de, böyle bir izin verilmedi. Eski Mısırlılar, mezarları ve gömü yerlerini açmanın, uzun zamandır ölüleri rahatsız etmeye cüret edenlere talihsizlik, keder ve ölüm getirecek mistik bir "lanet" ile ilişkilendiriliyor.