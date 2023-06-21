2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!
Mısır'ın İskenderiye kentinde, uzun bir süredir toprağın altında kalan ve yerel halk tarafından lanetli olduğuna inanılan 2500 yıllık siyah lahit, arkeologlar tarafından açıldı ve içinde yapılan incelemelerle gizemi çözüldü. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş bu 2500 yıllık kara lahitin açılması, geçmişimize ve köklerimize dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.
21.06.2023 11:58 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:58
Yerel halktan bazı kişilerin, "lahidin içinde biriken kırmızı suyu içmek için imza topladığı" ifade edilse de, böyle bir izin verilmedi. Eski Mısırlılar, mezarları ve gömü yerlerini açmanın, uzun zamandır ölüleri rahatsız etmeye cüret edenlere talihsizlik, keder ve ölüm getirecek mistik bir "lanet" ile ilişkilendiriliyor.