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2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!

Mısır'ın İskenderiye kentinde, uzun bir süredir toprağın altında kalan ve yerel halk tarafından lanetli olduğuna inanılan 2500 yıllık siyah lahit, arkeologlar tarafından açıldı ve içinde yapılan incelemelerle gizemi çözüldü. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş bu 2500 yıllık kara lahitin açılması, geçmişimize ve köklerimize dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

takvim.com.tr
21.06.2023 11:58 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:58
2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!

Büyük İskender'in ölümünden sonra MÖ 323 yılı civarında gömüldüğü düşünülen lahit, uzun süre bozulmadan toprak altında kalmıştı.

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2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!

Yerel halk, antik lahdin açılmasının "bir lanete sebep olacağına" dair korkular taşısa da, lahitin içinden iskeletler ve kırmızı renkte bir su birikintisi çıktı.

2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!

Ancak, lahitte Büyük İskender'in cesedinin bulunacağı umutları boşa çıktı. İçeride bulunan üç iskeletin askerlere ait olduğu düşünülüyor ve bunlardan birinin okla vurulduğu tespit edildi.

2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!

Yerel halktan bazı kişilerin, "lahidin içinde biriken kırmızı suyu içmek için imza topladığı" ifade edilse de, böyle bir izin verilmedi. Eski Mısırlılar, mezarları ve gömü yerlerini açmanın, uzun zamandır ölüleri rahatsız etmeye cüret edenlere talihsizlik, keder ve ölüm getirecek mistik bir "lanet" ile ilişkilendiriliyor.

2.500 yıllık kara lahit açıldı: Lanetli olduğu düşünülen sır ifşa edildi! Bölge halkı panikte!

Bu önemli keşif, arkeologlara ve tarihçilere antik dönemlerin sırlarını çözme ve geçmişin izlerini takip etme imkanı sağlıyor. Araştırmaların devam etmesiyle lahitin ve içindeki iskeletlerin daha fazla bilgi sunması bekleniyor.

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