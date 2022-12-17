25 yıllık kuaför açıkladı! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 5 yaş gençleşmek isteyene müjde!
Yeni yıla taptaze saçlarla girmek isteyenler genç gösteren saç modellerini merak ediyor. İşte en iyi kuaförlerden sizi 5 yıl gençleştirecek saç kesimi tavsiyeleri....
17.12.2022 14:01 - Son Güncelleme: 17.12.2022 14:01
Saç kesimi ve modellerinde sürprizlerle dolu, cesur bir yıl sizi bekliyor. Kabarık bukleli saçlar, asimetrik kesimler, düz bob saç modelleri trendler arasında yerini alırken, klasikten vazgeçemeyenlere ekstra uzun modeller eşlik ediyor. Son moda saçlara sahip olmak isteyenler, krepeli ve yandan ayrılmış saçlarla havalı bir görünüm katabilir. İşte yeni yıla yep yepni saçlarla girmek isteyenlere çok daha genç gösterecek saç kesimi modelleri...