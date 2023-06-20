25 yıl önce mühürlenip, kapatılan eve girdiler, gördükleri manzara kanları dondurdu!

Çocukları ve torunları, meraklarını gidermek ve odayı temizlemek amacıyla uzun bir süre sonra odaya adım attılar. Ancak ilk bakışta karşılarına çıkan manzara, tüyler ürpertici bir etki yarattı. 25 yıl boyunca mühürlü olan odanın içerisinde dini motiflerin yer aldığını gördüler. Bu durum, odaya ilginç bir hava katıyordu ve aile üyelerini şaşırtıyordu.