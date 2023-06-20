25 yıl önce mühürlenip, kapatılan eve girdiler, gördükleri manzara kanları dondurdu!
Meksika'da yaşayan bir kadın, 25 yıl boyunca evindeki bir odayı mühürleyerek kapalı tuttu. Kadının vefatının ardından odaya giren çocukları ve torunları, karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. İşte, 25 yıl boyunca kimseye açılmayan odanın görüntüleri...
20.06.2023 16:10 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:10
Çocukları ve torunları, meraklarını gidermek ve odayı temizlemek amacıyla uzun bir süre sonra odaya adım attılar. Ancak ilk bakışta karşılarına çıkan manzara, tüyler ürpertici bir etki yarattı. 25 yıl boyunca mühürlü olan odanın içerisinde dini motiflerin yer aldığını gördüler. Bu durum, odaya ilginç bir hava katıyordu ve aile üyelerini şaşırtıyordu.