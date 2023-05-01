2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor! Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz!
Vakit daraldıkça fazla kilolar da daha bir dert oldu. Hızlı kilo vermek isteyenler için uzmanlar bir diyet programı hazırladı. Kilo alma ve verme konusunda ciddi manada etkisi olan patates içerisinde bulunan potasyum ve C vitamini sayesinde, ödem ve şişkinliğin atılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda lif içeriği sayesinde bağırsakların temizlenmesini de sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde sadece 3 gün boyunca uygulayacağınız patates diyeti hem ödem ve şişkinliği atmanıza hem de kilo vermenize yardımcı olacak.
01.05.2023 15:05 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:05
Sıcaklar gelmeye başladı başladı ve tatil hazırlıkları hız kazandı. Yaz ayları yaklaşırken fazla kilolardan kurtulmak herkesin önceliği haline geliyor. Tatil sezonunda harika görünmek için detoks diyetler ise imdadımıza yetişiyor. Sizlere tam bu zamanlarda rahatlıkla uygulayabileceğiniz 3 günlük bir patates ve yoğurt diyeti hazırlandı.