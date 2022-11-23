24 Kasım 2022 A101 aktüel ürünler yayınlandı! A101 perşembe tıklım tıklım! Temel gıdada %35 İNDİRİM! Gelen ürünlerle ev düzmek mümkün...
A101 24 Kasım aktüel ürünler listesi yayınlandı. Perşembe günü itibariyle raflarda yerini alacak ürünler binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Temel gıda ürünlerinde yapılan indirimlerin yanı sıra ev ve mutfak eşyaları da müşterilerin büyük ilgisini çekti. İşte 24 Kasım 2022 aktüel ürünler listesi....
A101 24 Kasım aktüel ürünler listesi yayınlandı. Perşembe günü itibariyle raflarda yerini alacak ürünler binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Temel gıda ürünlerinde yapılan indirimlerin yanı sıra ev ve mutfak eşyaları da müşterilerin büyük ilgisini çekti. İşte 24 Kasım 2022 aktüel ürünler listesi....
A101 yeni aktüel ürünler listesi yayınlandı...
Kavanoz Kapağı 10'lu 12,95 TL
Ottimo Meşrubat Bardağı 12,50 TL
Porland Porselen Tabak 24,95 TL
Rooc Lüks Meyve Bıçağı 6'lı 29,95 TL
Ceviz Kıracağı 19,95 TL
LAV Kulplu Çay Bardağı 9,95 TL
Güral Porslen Fincan Takımı 12 Parça 249,95 TL
Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL
Luminarc Salata Kasesi 34,95 TL
Luminarc Opal Makarna Tabağı 24,95 TL
Luminarc Opal Fırın Kabı 79,95 TL
Tüy Toplama Rulosu 12,50 TL
Vakumlu Poşet Seti 3'lü 32,50 TL