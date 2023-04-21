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Haberler Trend 2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

4413 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları afallattı. Lewis Walker, zaman yolculuğu yapmak için Avrupa'da son derece gizli bir askeri üsse gittiğini iddia ediyor. Walker'ın en dikkat çeken iddiası ise test edilmekte olan zaman makinesinin içerisine özel kıyafetler giyerek girdiğini söylemesi oldu. İddiasına göre 4413 yılına giden Walker kendisini son derece modern bir hastane odasında bulduğunu ve burada sadece robotların çalıştığını söyledi.

21.04.2023 08:29 - Son Güncelleme: 21.04.2023 08:29
2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

Lewis Walker ismi son zamanlarda internet dünyasında dolaşan bir isim haline geldi. Walker'ın iddiasına göre, İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışan babası sayesinde zaman yolculuğu yapma fırsatı bulan Walker, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen ilk kişi olduğunu belirtiyor. Yaptığı seyahat sonucunda da 4413 yılına ulaştığını söyleyen Walker bu iddialarıyla büyük bir tartışma yarattı. Walker'ın zaman makinesiyle ilgili söylediklerini duyunca çok şaşıracaksınız.

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2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

ŞAŞKINLIK YARATAN İDDİA

Lewis Walker gördüğü robota hangi yılda olduğunu sorduğunu ve aldığı cevapla büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ediyor.

2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

Kendisine gösterilen hastane odasının son derece modern bir yer olduğunu belirten Walker, aynı zamanda diğer zaman yolcularıyla da tanıştığını iddia ediyor.

2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

Lewis diğer zaman yolcularının gelecekte insan ırkının neslinin yok olacağını öngördüklerini söylüyor.

2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

Ancak diğer zaman yolcularının aksine Lewis'in gelecekten bir fotoğraf ya da bitki getirmemiş olması bazı kesimler tarafından şüpheli bulunuyor.

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