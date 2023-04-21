2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! 2028 yılına kulak kesilin! İnsan ırkı için yolun sonu...

Lewis Walker ismi son zamanlarda internet dünyasında dolaşan bir isim haline geldi. Walker'ın iddiasına göre, İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışan babası sayesinde zaman yolculuğu yapma fırsatı bulan Walker, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen ilk kişi olduğunu belirtiyor. Yaptığı seyahat sonucunda da 4413 yılına ulaştığını söyleyen Walker bu iddialarıyla büyük bir tartışma yarattı. Walker'ın zaman makinesiyle ilgili söylediklerini duyunca çok şaşıracaksınız.