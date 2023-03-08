2300 yılından gelen zaman yolcusu kehanetlerini peş peşe sıraladı! Bu 3 tarihi aklınızın bir köşesine yazın! "Dünyayı onlar ele geçirecek!"

2300 yılından gelen zaman yolcusu kahin kehanetleri peş peşe sıraladı. Bu 3 uyarıyı aklınızın bir köşesine yazın. Dünyayı onlar ele geçirecek. Kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan Gerald Gardner sözleriyle insanları şoke etti. 2300 yılına gittiğini söyleyen Gardner uyandığında büyük bir şok yaşadığını sözlerine ekledi. En çarpıcı açıklamalarından birisi de büyük binaları olan bir şehirde uyandığını ve yüzen şehirler gördüğünü söylemesi oldu.