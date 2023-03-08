2300 yılından gelen zaman yolcusu kehanetlerini peş peşe sıraladı! Bu 3 tarihi aklınızın bir köşesine yazın! "Dünyayı onlar ele geçirecek!"
Gerald Gardner isimli birisi zaman yolcuğu yaparak 2300 yılına gittiğini iddia ederek herkesi şaşırttı. İnsanlığın geleceği için söyledikleri şok eden Gardner bilincini kaybettiği için bir şey hissetmediğini söyledi. En dikkat çeken açıklaması ise şehirlerin anti yerçekimi teknolojisiyle havadan metrelerce yukarıda olduğunu vurgulaması oldu. Gardner açıklamasına şehirlerin tam donanıma sahip bilgisayarlarla yöneltildiğini söyleyerek sözlerine son verdi.
08.03.2023 09:39 - Son Güncelleme: 08.03.2023 09:39
2300 yılından gelen zaman yolcusu kahin kehanetleri peş peşe sıraladı. Bu 3 uyarıyı aklınızın bir köşesine yazın. Dünyayı onlar ele geçirecek. Kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan Gerald Gardner sözleriyle insanları şoke etti. 2300 yılına gittiğini söyleyen Gardner uyandığında büyük bir şok yaşadığını sözlerine ekledi. En çarpıcı açıklamalarından birisi de büyük binaları olan bir şehirde uyandığını ve yüzen şehirler gördüğünü söylemesi oldu.
2300 YILINDAN GELDİM DEDİ VE...
İnsanlığın geleceği için yapılan bir deneye katıldığını ve zaman makinesiyle 2300 yılına ışınladığını söyleyen Gardner, yolculuğu için 2.3 milyon sterlin harcadı.