23 il tek tek açıklandı, geri geliyor! Meteoroloji listeledi kuvvetli olması bekleniyor! Şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Bu gece başlıyor!
Meteoroloji'den 23 ile uyarı! Yarın değil bu gece başlıyor! O illerde kar, yağmur, fırtına ne ararsanız var! Yapılan açılamada, ''Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi. Öte yandan rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Bu gece başlıyor! O iller için tek tek uyarı yapıldı. Kurak günler geçici süreliğine yerini yağmurlu günlere bırakıyor! Peki bu hafta havalar nasıl olacak? İşte 7-8-9-10-11 Mart 2023 hava durumu raporu...
BU HAFTA 81 İLDE HAVA NASIL OLACAK?
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege( Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Isparta, Ordu, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan ve Malatya çevreleri, Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.