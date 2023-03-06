23 il tek tek açıklandı, geri geliyor! Meteoroloji listeledi kuvvetli olması bekleniyor! Şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Bu gece başlıyor!

BU HAFTA 81 İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege( Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Isparta, Ordu, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan ve Malatya çevreleri, Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hakkari ve Hatay çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.