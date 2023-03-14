21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ’su en az 170’e denk geliyor!

Görsel bulmacalar meydan okumayı sevenlerin ilgisini ve beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Son aylarda bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki gören sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.