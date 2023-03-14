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Haberler Trend 21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ'su en az 170'e denk geliyor!

21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ'su en az 170'e denk geliyor!

21 saniyede gizli 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl. IQ'su en az 170 çıkıyor. Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltiliyor. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Hindistan cevizlerini bulanların IQ'sunun ise yüksek olduğu dikkat çeken iddialardan oldu.

14.03.2023 08:56 - Son Güncelleme: 14.03.2023 08:56
21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ’su en az 170’e denk geliyor!

Görsel bulmacalar meydan okumayı sevenlerin ilgisini ve beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Son aylarda bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki gören sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ’su en az 170’e denk geliyor!

SÜRENİZ BAŞLADI

Resimdeki 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Şimdi aşağıdaki resme bir göz atın.

21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ’su en az 170’e denk geliyor!

Bu görüntü, kullanıcıları görüntüdeki gizli hayvanı veya nesneyi bulmaya zorlayan ve optik illüzyon zorlukları yaratmada usta olan Gergely Dudás tarafından hazırlandı.

21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ’su en az 170’e denk geliyor!

ÇOĞU KİŞİ BULAMADI

Bu resimde kahverengi ayılar, beyaz ayılar veya kutup ayıları gibi farklı renklerde ve tarçın renkli ayılar görebilirsiniz.

21 saniyeniz var! 3 hindistan cevizinin yerini çözenin kafası pırıl pırıl... IQ’su en az 170’e denk geliyor!

Sadece olağanüstü gözlem becerilerine sahip olanlar rekor süreyi geçebilecekler. Kim bilir, belki de o kişi siz olabilirsiniz.

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