Yeni döngü yaşanacak! 21 Mart 2023 Ekinoksu ile gökyüzü haritası ortaya çıktı! Soğuk, rüzgarlı, yağmurlu havalar diniyor, günler uzuyor!

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenerek, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girer. Bu kapsamda astrolojik boyutu da merak edildi. Peki, 21 Mart ekinoksu ile neler yaşanacak? İşte detaylar...