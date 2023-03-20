Yeni döngü yaşanacak! 21 Mart 2023 Ekinoksu ile gökyüzü haritası ortaya çıktı! Soğuk, rüzgarlı, yağmurlu havalar diniyor, günler uzuyor!
İlkbahar ekinoksu için aramalar hız kazandı. Her sene İlkbahar mevsimi 21 Mart Ekinoksu ile başlar. Astrolojik olarak Güneş'in 0° Koç burcuna gelmesiyle birlikte ''İlkbahar Ekinoksu'' ile doğa tekrar uyanışa geçer. Böylece gökyüzüne yeni bir döngü geliyor. Peki, 21 Mart ekinoksunda neler olacak, özelliği nedir? İşte merak edilenler haberimizde!
21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenerek, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girer. Bu kapsamda astrolojik boyutu da merak edildi. Peki, 21 Mart ekinoksu ile neler yaşanacak? İşte detaylar...
21 MART NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
21 Mart 2023 Salı günü Nevruz Bayramı olarak kutlanır ve aynı zamanda ilkbahar ekinoksu olarak adlandırılır.
3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.
4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.