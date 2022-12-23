2+1 3+1 Kırıkkale 919 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bahşılı, Delice, Karakeçili, Keskin, Merkez...

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 22 Aralık Perşembe günü Kırıkkale 919 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kırıkkale 919 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!