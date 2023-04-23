2060 yılını bir köşeye yazın! 1704'ten bu yana dillerden düşmeyen kehanet tüyler ürpertti! Tam 37 yıl sonra...
Newton, 1704 yılında İncil ve diğer dini yazıları yakından inceleyerek, Dünya'nın sonunun belirli bir tarihinde geleceğine inanıyordu. İnançlarına dayanarak yaptığı hesaplama sonucunda ise 2060 yılını işaret etti.
23.04.2023 13:54 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:54
İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton, bilimsel keşifleri ve yaptığı hesaplamalarla tarihte önemli bir yere sahiptir. Yerçekimi kurallarını yazması, ilk yansıtıcı teleskopu yapması ve Dünya'nın tam şeklini bulması bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak Newton'un, Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğine dair yaptığı hesaplamalar ve kehanetler de merak konusu olmuştur.