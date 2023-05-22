2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetleri akıl aldı! Matrix’in tıpatıp aynısı dedi ve ekledi: İnsanlık o tarihte...

Phil Orrin adlı kişi, sosyal medyada kendini bir zaman yolcusu olarak tanıtarak dikkat çekti. Orrin, Matrix adlı film serisinin gerçek hayata yakınlığından bahsederek büyük bir hasılat elde eden filmler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orrin'in kehanetleri hızla gündeme oturdu.