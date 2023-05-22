2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetleri akıl aldı! Matrix'in tıpatıp aynısı dedi ve ekledi: İnsanlık o tarihte...
Phil Orrin adında bir kişi sosyal medyada kendini bir zaman yolcusu olarak tanıtıyor ve dikkat çekiyor. Orrin, Matrix film serisinin gerçek hayata yakınlığından bahsederek büyük bir hasılat elde eden filmler arasında yer aldığını iddia ediyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orrin'in kehanetleri hızla popülerlik kazanıyor.
22.05.2023 08:55 - Son Güncelleme: 22.05.2023 08:55
Phil Orrin adlı kişi, sosyal medyada kendini bir zaman yolcusu olarak tanıtarak dikkat çekti. Orrin, Matrix adlı film serisinin gerçek hayata yakınlığından bahsederek büyük bir hasılat elde eden filmler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orrin'in kehanetleri hızla gündeme oturdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orin, Matrix film serisinin gerçek hayata yakınlığından söz ederek izleyicileri şaşırttı.
BİZZAT TARİH VERDİ
Kendisini 2050 yılından geldiğini iddia eden Orin, insanları kıyametin 2050 yılında gerçekleşeceği konusunda uyarmaya çalışıyor.