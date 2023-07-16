2031'den geldim dedi paylaştığı kareler tüyleri diken diken etti! Zaman yolcusu bu defa İstanbul'dan çıktı! Sokaklar bomboş kimseler yok

Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek arttı. Sosyal medyada 'Timetravel' etiketinde zaman yolculuğunu paylaşan kişiler bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir kişi İstanbul'un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntüleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.