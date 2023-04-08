2028 yılına konsantre olun! 2390 yıl sonrasından geldim dedi kehanetleriyle gözleri fal taşı gibi açtı! İnsan ırkı için yolun sonu...
Lewis Walker ismi son zamanlarda internet dünyasında dolaşan bir isim haline geldi. Walker'ın iddiasına göre, İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışan babası sayesinde zaman yolculuğu yapma fırsatı bulan Walker, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen ilk kişi olduğunu belirtiyor. Yaptığı seyahat sonucunda da 4413 yılına ulaştığını söyleyen Walker bu iddialarıyla büyük bir tartışma yarattı. Walker'ın zaman makinesiyle ilgili söylediklerini duyunca çok şaşıracaksınız.
08.04.2023 19:06 - Son Güncelleme: 08.04.2023 19:07
4413 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları afallattı. Lewis Walker, zaman yolculuğu yapmak için Avrupa'da son derece gizli bir askeri üsse gittiğini iddia ediyor. Walker'ın en dikkat çeken iddiası ise test edilmekte olan zaman makinesinin içerisine özel kıyafetler giyerek girdiğini söylemesi oldu. İddiasına göre 4413 yılına giden Walker kendisini son derece modern bir hastane odasında bulduğunu ve burada sadece robotların çalıştığını söyledi.
Lewis diğer zaman yolcularının gelecekte insan ırkının neslinin yok olacağını öngördüklerini söylüyor.