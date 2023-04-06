2027'de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ''Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...
Tiktok ve Twitter'da son dönemlerin en çok konuşulan konusu, geleceğe gidip geldiğini söyleyen ve kendilerini zaman yolcusu olarak tanıtan kullanıcıların anlattığı kehanetler. Özellikle 2027 yılından geldiğini iddia eden ve TikTok'ta 'unicosobreviviente' adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı çektiği videolar ile tüyleri her paylaşımında diken diken ediyordu. Bir videosunda "Kıyamet herkesi öldürdü" diyerek herkesi şoke etmişti. Son olarak başka bir kullanıcı 'unicosobreviviente' kullanıcısını çektiği bir video ile yalanladı. İşte detaylar...
06.04.2023 11:35 - Son Güncelleme: 06.04.2023 11:35
Zaman yolcusuna inanmayanlar da vardı elbet. Başka bir Tiktok kullanıcısı Javier'in çektiği videoların tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi.
''2027'DE YAŞAYAN ZAMAN YOLCUSUNUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ'' DEDİ
Kendi hesabından bir video paylaşaran Javier'in çekimleri hakkında konuşan kullanıcı, ''Videolarda hiç insan ve hayvan görmüyoruz bildiniz gibi. burada gördüğünüz şey video edit programlarında insanların veya araçların videodan biraz uğraşarak kolayla çıkarılabilmesi. Benim tahminime göre çektiği bu videoların hepsi insanların sokağa çıkmadığı olağan üstü hallerin ilan edildiği zamanlarda çekildi.