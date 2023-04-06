RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 2027'de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ''Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

2027'de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ''Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

Tiktok ve Twitter'da son dönemlerin en çok konuşulan konusu, geleceğe gidip geldiğini söyleyen ve kendilerini zaman yolcusu olarak tanıtan kullanıcıların anlattığı kehanetler. Özellikle 2027 yılından geldiğini iddia eden ve TikTok'ta 'unicosobreviviente' adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı çektiği videolar ile tüyleri her paylaşımında diken diken ediyordu. Bir videosunda "Kıyamet herkesi öldürdü" diyerek herkesi şoke etmişti. Son olarak başka bir kullanıcı 'unicosobreviviente' kullanıcısını çektiği bir video ile yalanladı. İşte detaylar...

06.04.2023 11:35 - Son Güncelleme: 06.04.2023 11:35
2027’de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ’’Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan Javier, 2027 yılından geldiğini iddia ettiği video ile kısa sürede viral olmayı başardı.

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2027’de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ’’Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

İspanya'nın Valencia kentinde yaşayan Javier, İspanya'nın boş sokaklarını gösterdi ve kıyametin bütün insanlığı yok ettiğini söylemişti.

2027’de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ’’Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

'unicosobreviviente' isimli kullanıcının boş bir sokakta tek başına yürüdüğü görüntüler tüm dünyada dikkatleri çekmişti. İzleyicilerin büyük bir bölümü iddialarını saçma bulsa da takipçilerinin bir kısmı viral olan videoya inanmayı seçmişti.

2027’de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ’’Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

Zaman yolcusuna inanmayanlar da vardı elbet. Başka bir Tiktok kullanıcısı Javier'in çektiği videoların tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi.

2027’de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ’’Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

''2027'DE YAŞAYAN ZAMAN YOLCUSUNUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ'' DEDİ

Kendi hesabından bir video paylaşaran Javier'in çekimleri hakkında konuşan kullanıcı, ''Videolarda hiç insan ve hayvan görmüyoruz bildiniz gibi. burada gördüğünüz şey video edit programlarında insanların veya araçların videodan biraz uğraşarak kolayla çıkarılabilmesi. Benim tahminime göre çektiği bu videoların hepsi insanların sokağa çıkmadığı olağan üstü hallerin ilan edildiği zamanlarda çekildi.

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