2027’de yaşayan zaman yolcusunun sırrı çözüldü ’’Dünyada tek başımayım kıyamet herkesi öldürdü” demişti! Gelecekte olan adam meğer...

''2027'DE YAŞAYAN ZAMAN YOLCUSUNUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ'' DEDİ

Kendi hesabından bir video paylaşaran Javier'in çekimleri hakkında konuşan kullanıcı, ''Videolarda hiç insan ve hayvan görmüyoruz bildiniz gibi. burada gördüğünüz şey video edit programlarında insanların veya araçların videodan biraz uğraşarak kolayla çıkarılabilmesi. Benim tahminime göre çektiği bu videoların hepsi insanların sokağa çıkmadığı olağan üstü hallerin ilan edildiği zamanlarda çekildi.