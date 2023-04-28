2026 yılını sakın aklınızdan çıkarmayın! Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi! Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var! Kaçacak delik arayacaksınız!
Athos Salome geçmişte yaptığı önemli tahminlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ünlü kahin koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngörmüştü. Daha önce Dünya Kupası finalinde de Fransa ya da Arjantin'in kazanacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti. Şimdi ise Salome 2026 yılına kadar olacağını iddia ettiği bazı konularla gündeme geldi.
28.04.2023 10:39 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:39
2026 yılını sakın aklınızdan çıkarmayın. Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi. Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var! Kaçacak delik arayacaksınız. Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı. Ortaya attığı iddialarla dönem dönem gündeme gelen ünlü kahin 2024 ile 2026 yılları arasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.