2026 yılını sakın aklınızdan çıkarmayın. Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi. Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var! Kaçacak delik arayacaksınız. Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı. Ortaya attığı iddialarla dönem dönem gündeme gelen ünlü kahin 2024 ile 2026 yılları arasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.