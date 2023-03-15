2025 yılını bir köşeye yazın! 2749 yılına gittim geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle akılları tuzla buz etti! Şehirler havada, her şey bedava...
2749 yılına gittim geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi. 2025 yılını bir köşeye not edin. 1927 yılında doğan Al Bielek, zaman yolculuğu iddiasıyla ün yaptı ve ölene kadar tüm dünyada dikkat çeken iddialar ortaya attı. 2011 yılında hayatını kaybeden Bielek, ölmeden önce büyük bir dünya savaşı tarihi ve gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bir dizi iddiada bulundu. Özellikle 2025 yılına dikkat çeken Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.
15.03.2023 08:50 - Son Güncelleme: 15.03.2023 09:07
Zaman yolculuğu iddiasında bulunan bir kişi olarak bilinen Al Bielek'in iddiaları geçmişten günümüze sürekli gündem olmaya devam ediyor. Adını dünyadaki milyonlarca kişiye duyurmayı başaran bu kişi 2025 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceği korkunç bir tahminde bulunmuştu. Ayrıca en dikkat çeken iddiası ise "Şehirler havadaydı, her şey bedavaydı" olmuştu. Öte yandan 2025 yılına da vurgu yapan Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini anlattı.
Zaman yolcusu Al Bielek ölmeden önce verdiği bir röportajda ABD ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında "görünmez" olacak bir savaş gemisi yaratmak için yürüttüğü Philadelphia Deneyi adlı gizli bir projenin bir parçası olduğunu söyledi.