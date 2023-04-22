2025 yılını aklınızın bir köşesine kazıyın! 2784 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetlerini bir bir sıraladı! Şehirler havada her şey bedava...

Zaman yolculuğu iddiasında bulunan bir kişi olarak bilinen Al Bielek'in iddiaları geçmişten günümüze sürekli gündem olmaya devam ediyor. Adını dünyadaki milyonlarca kişiye duyurmayı başaran bu kişi 2025 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceği korkunç bir tahminde bulunmuştu. Ayrıca en dikkat çeken iddiası ise "Şehirler havadaydı, her şey bedavaydı" olmuştu. Öte yandan 2025 yılına da vurgu yapan Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini anlattı. Özellikle 2025 yılına dikkat çeken Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.