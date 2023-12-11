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2024'te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Dolunay, yeniay, retro, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, astroloji meraklıları için heyecan dorukta! Bu kez, Merkür ve Satürn'ün olağanüstü hareketleriyle dolu bir yıla giriyoruz. Satürn'ün Balık burcuna geçişi, her burcu farklı şekilde etkileyecek olan dolunay ve yeni aylarla birlikte birçok önemli gelişmeyi beraberinde getiriyor. Türkiye ve dünya genelinde nasıl bir enerji beklemeliyiz? 2024'te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Dolunay, yeniay, retro, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte 2024 yılına dair öne çıkan başlıklar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:16 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:16
2024’te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Dolunay, yeniay, retro, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 1

2024 yılında gerçekleşecek astrolojik olaylar ve burçları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Astrologlar, bu dönemde önemli retro hareketleri, dolunay ve yeniayların yanı sıra tutulmaların da etkili olacağını belirtiyor. İşte 2024 yılında öne çıkacak bazı astrolojik olaylar ve bu olayların burçlara olası etkileri...

2024’te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Dolunay, yeniay, retro, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 2

Ay Düğümlerindeki Değişim: Savaş ve Barışın Konuşulacağı Bir Yıl

Astrologlar ay düğümlerinin Koç ve Terazi aksına geçişiyle ilgili olarak, "Bundan sonra konumuz savaş ve barış" diyor. Bu değişimle birlikte, öncü burçlara evlilik, nişan ve birliktelik gibi olumlu etkilerin artacağını vurguluyor. Bu enerji, 2024'ü umut verici kılabilir.

2024’te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Dolunay, yeniay, retro, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 3

Satürn'ün Balık Burcundaki Etkisi: Dönüşüm Zamanı

Astrologlar Satürn'ün Balık burcuna geçişiyle ilgili olarak, "Artık bir devri bitireceğiz" diyor. 2025-2026 yıllarında Koç burcuna geçiş yapılacak ve dünya yeni bir realiteyle tanışacak. Bu dönemde büyük dönüşümler ve değişimler kaçınılmaz olacak.

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