2024'te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Dolunay, yeniay, retro, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

1 2024 yılında gerçekleşecek astrolojik olaylar ve burçları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Astrologlar, bu dönemde önemli retro hareketleri, dolunay ve yeniayların yanı sıra tutulmaların da etkili olacağını belirtiyor. İşte 2024 yılında öne çıkacak bazı astrolojik olaylar ve bu olayların burçlara olası etkileri...

2 Ay Düğümlerindeki Değişim: Savaş ve Barışın Konuşulacağı Bir Yıl Astrologlar ay düğümlerinin Koç ve Terazi aksına geçişiyle ilgili olarak, "Bundan sonra konumuz savaş ve barış" diyor. Bu değişimle birlikte, öncü burçlara evlilik, nişan ve birliktelik gibi olumlu etkilerin artacağını vurguluyor. Bu enerji, 2024'ü umut verici kılabilir.