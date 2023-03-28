2024 yılını bir kenara not alın! 691 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için 2 tarih verdi! 350 milyon insan tam 6 hafta boyunca...

Sosyal medyada zaman yolcusu kehanetleri bitmek bilmiyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcını yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Paylaşımda en dikkat çeken kısımlardan birisi de salgın hastalıklarla ilgili kehanet oldu. Zaman yolcusu olduğunu söyleyen kişi buzulların erimeye başlamasıyla birlikte çeşitli salgın hastalıkların yayılacağını iddia etti. Önümüzdeki 10 yıl için merak uyandırıcı kehanetlerde bulunan bu kişinin paylaşımına kısa sürede yorum yağarken "Diğer kehanetlerin tutmadı." yorumları da dikkat çekti.