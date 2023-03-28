2024 yılını bir kenara not alın! 691 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için 2 tarih verdi! 350 milyon insan tam 6 hafta boyunca...
Zaman yolculuğu hakkında son dönemlerde pek çok iddia ortaya atılıyor. Bunun son örneği ise herkesi şaşırtacak. 691 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi. 2024 yılını bir köşeye yazın. Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi sayısında bir hayli artış yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla dikkat eden bu kişiler ortaya attıkları iddialarla çok konuşuluyor. TikTok'ta randianttimetraveller ismiyle paylaşan yapan bir kullanıcı kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
28.03.2023 08:45 - Son Güncelleme: 28.03.2023 08:45
Sosyal medyada zaman yolcusu kehanetleri bitmek bilmiyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcını yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Paylaşımda en dikkat çeken kısımlardan birisi de salgın hastalıklarla ilgili kehanet oldu. Zaman yolcusu olduğunu söyleyen kişi buzulların erimeye başlamasıyla birlikte çeşitli salgın hastalıkların yayılacağını iddia etti. Önümüzdeki 10 yıl için merak uyandırıcı kehanetlerde bulunan bu kişinin paylaşımına kısa sürede yorum yağarken "Diğer kehanetlerin tutmadı." yorumları da dikkat çekti.
2024 YILINA DİKKAT ÇEKTİ
2714 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu küresel ısınmanın etkisini göstermesiyle birlikte buzulların iyice eriyeceğini ifade etti.