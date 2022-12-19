2023’te para bu burçların yakasından düşmeyecek! Milli piyangoyu 12’den vuracak burçlar açıklandı! En talihli 4 burç...

BALIK

Balık burçları sadece duygusallıklarıyla değil psişik güçleriyle de bilinen bir burç. Hisleri, rüyaları, işaretleri takip eden balık burcu, Neptün keşfedilmeden önce Jüpiter tarafından yönetiliyordu. Bunun bir başka şanslı burç olan Yay'ın gezegeni olduğu biliniyor. Balık burçları, öngörü yetenekleri ve hisleri sayesinde loto, piyango ve şans oyunlarında diğerlerinden bir adım önde duruyor.