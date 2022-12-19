2023'te para bu burçların yakasından düşmeyecek! Milli piyangoyu 12'den vuracak burçlar açıklandı! En talihli 4 burç...
Dünyaca ünlü astrolog ABD'de 2,04 milyar dolarlık tarihi loto ikramiyesinin bir talihliye çıktığının açıklanmasının ardından piyango ve şans oyunlarında en çok kazanan ve kazanma ihtimali olan burçları paylaştı. ABD astrolog Reda Wigle 3 burca işaret ederken ülkemizdeki astrologlardan da peş peşe açıklamalar geldi. 2023'te para bu burçların yakasından düşmeyecek! Gelin bu burçlar hangileri birlikte bakalım...
2023 yılında parasını 4'e, 5'e katlayacak burçlar belli oldu. Milli piyango ve şans oyuncuların en talihli burçlar açıklandı. Yeni yıl yaklaşırken astrologların ışığında 2023 yılının en şanslı burçları ortaya çıktı. Şansın üzerinde burçların etkisi var mı sorusuna ABD'li astrolog Reda Wigle yanıt verdi. İkramiye tutturması en olası ve en şanslı burçları tek tek açıklayan ünlü astrolog o burçları işaret etti. İşte detaylar...
BALIK
Balık burçları sadece duygusallıklarıyla değil psişik güçleriyle de bilinen bir burç. Hisleri, rüyaları, işaretleri takip eden balık burcu, Neptün keşfedilmeden önce Jüpiter tarafından yönetiliyordu. Bunun bir başka şanslı burç olan Yay'ın gezegeni olduğu biliniyor. Balık burçları, öngörü yetenekleri ve hisleri sayesinde loto, piyango ve şans oyunlarında diğerlerinden bir adım önde duruyor.