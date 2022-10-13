2023'te dünyada elektrik, internet kalmayacak! "Putin dünyayı ele geçirecek..." Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri şoke etti!
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan tahminler birçok kişi tarafından merak edildi. İşte detaylar...
11 Eylül saldırılarından Brexit'e kadar birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın yeni yıl için yaptığı kehanetler sosyal medyada gündem oldu. Baba Vanga'nın vizyonlarının yüzde 85 oranında doğru olduğu öne sürülürken, Bulgar kadının Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edildi. Baba Vanga'nın 2023 tahminlerinin ortaya çıkmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Baba Vanga kehanetleri ve 2023 yılında başımıza gelecekler...
1. DÜNYANIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞECEK
Baba Vanga, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşayanacağını tahmin etti, ancak bunun detayları verilmedi. Ancak, bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olabilir. Çünkü, gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklere neden olabilir.
Eğer, Dünya Güneş'e biraz daha yaklaşırsa, artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır.
Diğer taraftan, Dünya Güneş'ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır.
2. BİNLERCE İNSAN ÖLEBİLİR
Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi.
Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.
3. GÜNEŞ FIRTINASI
Bulgar kahinin bir başka tahminini ise Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasının yaşanacağı oluşturuyor
Güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir. Ancak, Baba Vanga'nın öngördüğü bu daha güçlü Güneş fırtınaları, tüm teknolojik sitemlere yıkıcı bir şekilde zarar verecek sistem. Bazı uzmanlar bu boyutta patlamaların dünyayı karanlık çağlara yeniden döndürebileceğini belirtiyor.