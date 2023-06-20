2023 model Dacia Duster ve Jogger fiyatları da çıldırdı; Bu listeyi daha önce görmediniz!

Bu fiyat artışı, otomobil tutkunları ve potansiyel alıcılar arasında şaşkınlık yaratmıştır. Fiyat-performans dengesine önem veren ve bütçesini göz önünde bulunduran birçok kişi için Duster hala cazip bir seçenek olsa da, fiyat artışı bazıları için düşündürücü olabilir.