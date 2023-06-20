2023 model Dacia Duster ve Jogger fiyatları da çıldırdı; Bu listeyi daha önce görmediniz!
SUV segmentinde büyük bir ilgi gören 2023 model Dacia Duster ve Jogger, güncel fiyat listesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, son dönemde yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte bu araçların fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda.
20.06.2023 14:36 - Son Güncelleme: 20.06.2023 14:36
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Essential ECO-G 100 bg: 769.000 TL Ekonomik yakıt tüketimi sağlayan ECO-G motor seçeneğiyle donatılan Essential ECO-G 100 bg, bütçe dostu bir seçenek sunuyor.
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Journey TCe 150 bg EDC: 880.000 TL Daha güçlü performans arayanlar için Journey TCe 150 bg EDC donanım seçeneği, otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor.
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Expression ECO-G 100 bg: 783.900 TL Ekonomik yakıt tüketimi ve biraz daha geniş donanım seçenekleri sunan Expression ECO-G 100 bg, fiyat-performans dengesini önemseyenler için bir tercih olabilir.
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Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 935.900 TL Daha güçlü bir motor ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Essential Blue dCi 115 bg 4x4, arazi şartlarında daha iyi bir performans sunuyor.